جوجل ترفض حذف “أبشر”: سنقف مع السعودية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

رفضت شركة جوجل حذف تطبيق أبشر من منصة جوجل بلاي على أجهزة الأندرويد.

وقالت الشركة في بيان أرسلته إلى مكتب السناتور الأمريكي رون وايدن ردا على مطالبه بحذف التطبيق أن “التطبيق غير مخالف لشروطها لذلك لن نحذفه من منصاتنا”.

وأضاف البيان أن: “جوجل تقف مع السعودية، وترفض الحملات الناقدة لتطبيق “أبشر” الذي يقيّد حركات الشباب والفتيات، حسب قولهم”.

وكانت وزارة الداخلية قد استنكرت الحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة «أبشر» التي يتم توفيرها على الهواتف الذكية لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين منها.

وأكدت في بيان لها على لسان مصدر مسؤول بالوزارة بشأن ما يتم تداوله عن تطبيق خدمات «أبشر» من مزاعم بكونه أداة رقابية، وذلك في محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكافة شرائح المجتمع بالمملكة من مواطنين ومقيمين بمن فيهم من النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تمثل الخدمات الحكومية الإلكترونية وسيلة أساسية ومباشرة لهم لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم بأي وقت ومن أي مكان.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع للمحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقاً مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوافر عليها، وحرصها على حماية مصالح المستفيدين من خدماتها من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار.