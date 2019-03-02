عن التوتر بين باكستان والهند.. إبحث عن الدور الأمريكي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كثيرون يسألون عن خفايا المعركة الجوية الخاطفة التي دارت بين الطيران الحربي الباكستاني والمقاتلات الهندية، والتي أسفرت عن إسقاط طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني، ومقتل طيار هندي وأسر آخر.

الحقيقة أن هذه التطورات لها شقان.. هما:

الأول: هو المحور الاقتصادي الباكستاني الصيني، على بحر العرب (ميناء جوادر) وهو مشروع عالمي، سينقل الصين وباكستان نقلة كبيرة جدًا.



وهذ الأمر يثير قلق أمريكا، وبما أن الهندي أصبحت الشرطي الأمريكي لمواجهة الصين، فكان لابد من الدخول في حالة من عدم الاستقرار. التي تؤثر بالسلب على هذا المشروع .

الشق الثاني: وهو مرتبط بالأول، أو مكمل له.. هو خلق حالة من القلق، أو خلق جبهة حرب ثانية، تُضاف للمنطقة المشتعلة في الشرق الأوسط. وتسخين المنطقة الأخيرة بخلق حرب بين الخليج وإيران، الهدف منها عزل الصين عن الوصول لغرب آسيا وقارة أفريقيا.

بما يعني أنها لاشك حربا اقتصادية ممزوجة بحرب على الإرهاب كما يدعي ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، وهو ما أعلنه الأخير في هجماته بالطيران على إحدى قرى كشمير الحرة، التي تخضع لسيطرة باكستان.

تفاصيل التوتر

بحسب قناة "أن دي تي في" الهندية فإن 32 طائرة حلقت في السماء من البلدين، واستخدمت باكستان ثماني مقاتلات "أف 16" الأميركية، وأربع مقاتلات من طراز "ميراج-3" الفرنسية وأربع مقاتلات من طراز "جي أف 17" الصينية.

أما الطيران الهندي فقد أشرك أربع مقاتلات من طراز "سوخوي 30 أم كا"، ومقاتلتي "ميراج 2000"، إضافة إلى طائرتين حربيتين من طراز "ميغ-21" الروسية.

وذكرت القناة أن الطائرات الثماني المتبقية لم تشترك في المعركة الجوية، وإنما كانت مصاحبة للسرب الباكستاني.

ووفقا للصحفيين فإن المقاتلات الباكستانية استخدمت قنابل موجهة بالليزر وكادت تدمر أهداف عسكرية عدة على طول خط الاتصال في كشمير.

وذكرت القناة أن الأجواء فوق كشمير كانت مسرحا لمطاردة بين الطائرات التابعة لسلاح الجو الهندي ونظيراتها الباكستانية، وأعلنت على إثر ذلك وزارة الدفاع الباكستانية إسقاط طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني.

وقالت مصادر باكستانية: إن مقاتلة هندية أسقطت بمنطقة بدغام في كشمير الهندية وتم أسر طياريْها ونقل أحدهما للمستشفى.

وقد أذاعت قناة "بي تي في" الباكستانية شريط فيديو نشره الجيش يظهر أحد الطياريْن اللذين أسرا وهو يعرف بهويته ويجيب عن أسئلة عسكريين باكستانيين بشأن المهمة التي كان يقوم بها.

كما ذكرت الإذاعة نقلا عن مسؤولين هنود أن مقاتلات هندية اعترضت مقاتلات باكستانية في كشمير الهندية وأجبرتها على التراجع.