دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تدعم Excel بتقنية الذكاء الإصطناعي لجلب مميزات أكثر للتطبيق ظهر على التقنية بلا حدود.

يدعم تطبيق Microsoft Excel المستخدمين خلال الفترة القادمة بميزة إلتقاط صور لجداول البيانات المطبوعة ومن ثم تعديل جدول البيانات في الصورة، على أن تتوفر الميزة الجديدة لمستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد وiOS أيضاً.

تطلق شركة مايكروسوفت مميزات جديدة لمستخدمي تطبيق Microsoft Excel يدعمها تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث تقدم اليوم ميزة إلتقاط صورة لجداول البيانات المطبوعة ومن ثم تتيح للمستخدمين إمكانية تعديل جدول البيانات بشكل كامل داخل تطبيق الهاتف.

ومن المقرر أن تتوفر الميزة الجديدة على تطبيق Microsoft Excel على منصة الأندوريد في البداية، ومن ثم تنطلق أيضاً إلى تطبيق Microsoft Excel على منصة iOS خلال الفترة القادمة.

وتتيح هذه الميزة دعم مستخدمي Excel لتعديل الصور مباشرة كبديل لتعديل جداول البيانات المطبوعة في البداية، أيضاً من المقرر أن تتاح الميزة لمستخدمي Microsoft 365 أيضاً.

يذكر أن شركة مايكروسوفت تقدم أيضاً ميزة التنبيهات لحسابات مايكروسوفت في التطبيقات المختلفة لدعم تنبيه المستخدمين لأي تغيير أو نشاط يتم رصده عند تغيير كلمة السر في أي من الحسابات.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تدعم Excel بتقنية الذكاء الإصطناعي لجلب مميزات أكثر للتطبيق ظهر على التقنية بلا حدود.