شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أربعة عناصر من "داعش" بكركوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، بمقتل أربعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب غرب كركوك.
وقال المصدر - في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية - إنه خلال عملية نوعية قامت قوة خاصة من عمليات الحشد محور الشمال بقتل اربعة من فلول داعش في قرية حجل بناحية الرياض جنوب غرب كركوك.
وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
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