شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة وصلة رحم".. محمد بن راشد يلتقى أحفاده فى البحرين على هامش كأس القدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش زيارته إلى البحرين، للمشاركة فى فعاليات كأس الملك للقدرة، التقى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى، وحاكم دبى، مع أحفاده "شيمة ومحمد وحمد"، أبناء الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث أنه متزوج من نجلة الشيخ محمد بن راشد.



الشيخ محمد بن راشد يلتقى أحفاده خلال زيارته إلى البحرين

وانطلقت اليوم فعاليات كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 160 كم، تحت مظلة الاتحاد الدولى للفروسية وتنظيم الاتحاد الملكى البحرينى بمشاركة نخبة فرسان الإمارات والبحرين.

ويشارك من فرسان الإمارات فى السباق، الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والعديد من الإسطبلات من الإمارات مثل إسطبل MRM، وM7، وF3، إلى جانب إسطبلات المغاوير.

وتوج بلقب البطولة العام الماضى، الفارس سالم حمد ملهوف الكتبى، الذى حقق المركز الأول على حصانة "رزام"، مسجلاً زمناً قدره 4.07.50 ساعات، كما احتكر فرسان الإمارات العام الماضي المراكز الثلاثة الأولى.