المؤبد لموظف قتل مديرة "أعرف السبب"

أصدرت محكمة للاستئناف في مدينة دبي الاماراتية، حكم بالسجن المؤبد على عامل آسيوي، طعن مديره بالسكين في مقر الشركة أمام الأعين، بمنطقة "جبل علي" الصناعية.

وكان الموظف قد طعن مديره، بسبب رفض الثاني لإعطائه إجازة للعودة العامل إلى بلاده، وتضمنت العقوبة بالمؤبد توجيه تهمة ثانية للعامل، وهي تورطه في الشروع في قتل عامل آخر بالشركة نفسها، حاول منعه من الاستمرار بتسديد الطعنات للضحية، وهو ما أدى تعرضه لإصابات بالغة.

ووفقا لموقع "khaleejtimes"، قد اعترف القاتل أمام النيابة العامة خلال التحقيقات، أنه قتل مديره بسبب رفضه التوقيع على طلب إجازته، كي يغادر البلاد للاطمئنان على أسرته.

في حين أنه أنكر نيته للقتل "العمد"، وتقدم بطلب لتخفيف عقوبة المؤبد، لكن اطلب قوبل بالرفض.