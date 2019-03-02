"حمزة بيسليهم".. سينما دليفري لـ"الكتاكيت" في المنزل

يلجأ بعض الاشخاص فى كثير من الأحيان إلى مشاهدة الأفلام في المنزل، عازفين عن الذهاب إلى السينما، ويصنعون جوا مشابها في مساكنهم، يجلسون متراصين للاستمتاع بعمل فني جديد، ولكن هذا الأمر يصبح غريبا، عندما يكون مخصصا لـ"الكتاكيت".

في كرتونة صغيرة، وقفت مجموعة من "الكتاكيت"، يتابعون أحد الأفلام، في مشهد لم يحدث من قبل، وذلك بعدما قرر "حمزة" ببرائته وطبيعته الطفولية أن يصنع لهم جوا سينمائيا في المنزل، تحركه مشاعر الحب بداخله، ورغبة منه في الاهتمام بهم وتسليتهم، بحسب ما صرحت والدته "داليا أبو الخير"

ومنذ أعوام تحرص "داليا" على تربية القطط والحيوانات والكتاكيت أيضا بمنزلها في الإسكندرية، وأثناء عودتها من عملها كـ"مهندسة"، الأسبوع الماضي، وجدت ابنها الصغير يصنع هذا المشهد الذي نشرته عبر حسابها على "فيسبوك"، لتتلقى ردود أفعال كثيرة، مشيدة بالصغير، وتصرفه: "أنا قعدت أبوس فيه أول ما شوفته عامل كده وقاعد جنبهم بيحل الواجب بتاع المدرسة".

اختار "حمزة" للكتاكيت أن يشاهدوا فيلم كارتوني "مستر بين"، لحبه له، كما يحرص الطفل ذو الـ"6" أعوام، على أن يلعب معها ويجلب لها الطعام: "الكتاكيت مش خايفة خالص من تصرف حمزة ولا من الأفلام.. ده كان قبلها بيجري وبيجريها وراه".