"أعاد 396 ألف دولار".. موقف إنساني فريد لعامل نظافة بريطاني

أشادت وسائل إعلام بريطانية، بموقف إنساني لعامل نظافة، بعدما عثر على مبلغ مالي كبير، بإحدى حافلات المواصلات في لندن.

ووفقا لما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "ميرور" البريطانية، إن العامل عثر على مغلف يحتوي على 300 ألف جنيه إسترليني، أو ما يعادل 396 ألف دولار في إحدى حافلات المواصلات في لندن.

وقالت صحيفة "ميرور" إنه كان بإمكان عامل التنظيف أن يحتفظ بالأموال وربما تساهم في تغيير شكل حياته مستقبلا، ولن يضطر بعدها إلى إزالة أي قمامة عن الأرض أو ينحني لتنظيف أي شيء خارج منزله.

وأوضحت الصحيفة أن العامل، الذي استأجرت خدماته شركة التنظيف "كوردانت كلينينج" عثر على هذه المبلغ من المال في مغلف بني، ويبدو أن صاحبها نسيها في الحافلة فيما كان شارد الذهن، أو ربما يفكر في الأموال نفسها.

غير أن العامل، الذي لم تذكر الصحف اسمه، ضحى بكل ما يمكن أن يمثله هذا المبلغ من المال له ولحياته، وقام بتسليم المبلغ كاملا إلى شرطة العاصمة البريطانية لندن.

وربما يعلم العامل أن بعض زملائه عادة ما يحتفظون بأي شيء يجدونه من مقتنيات، أو أشياء يتركها أو ينساها الركاب، أثناء التنظيف مهما كان صغيرا، رغم أن الغالبية العظمى تقوم بتسليم تلك المقتنيات التي يبدو بعضها غريبا للغاية.

وغالبا ما يترك الركاب أشياء لا تخطر على بال في الحافلات مثل الأحذية أو أسنان صناعية، أو حتى أكياس مليئة بالقيء، ومع ذلك، يتمتع عمال التنظيف بقدر من السخرية والمرح، ولا يشعرون بالاشمئزاز من مخلفات الركاب الغريبة.

وأوضح مسؤول في شركة التنظيف أن العمال مدربون على التعامل مع المقتنيات المتروكة الغريبة، وعلى التعامل حتى مع المواد السامة.

وأشار إلى أن كل ما يمكن للشركة القيام به هو حث الركاب ومستخدمي حافلات الركاب على التأكد من أنهم لم يتركوا شيئا وراءهم، أو لا يلقون شيئا على أرضية الحافلة.