شكرا لقرائتكم العساف يبحث مع نظيره البريطاني القضايا الإقليمية والدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ ساعة في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 17:32

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم (السبت)، وزير خارجية بريطانيا جيرمي هنت، والوفد المرافق له.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ، والوزير المفوض بالإدارة العامة للدول العربية أحمد الشيخ، ومدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان عبدالمحسن بن خثيلة.