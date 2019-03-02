شكرا لقرائتكم وزير الخارجية البريطاني: شراكتنا مع السعودية جعلت بلادنا آمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ ساعتين في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 21:26

أكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، أن شراكة بلاده الاستراتيجية مع السعودية، أسهمت في جعل بريطانيا آمنة.



وقال هنت عبر حسابه في «تويتر» إثر لقاءين مع وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم العساف ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في الرياض اليوم (السبت): «أجريت محادثات مثمرة مع الوزير العساف بالرياض حول الشراكة الاستراتيجية».

وأضاف إنه ناقش مع العساف والجبير «سبل تحقيق تقدم في سلام اليمن»، مبيناً «اتفقت والوزير الجبير على ضرورة أن تنسحب ميليشيات الحوثي من الحديدة فورا».

وكان العساف استقبل اليوم، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض هنت، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين السعودية والمملكة المتحدة، والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الجبير، هنت، والوفد المرافق له، واستعرض معه العلاقات التاريخية بين السعودية والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.