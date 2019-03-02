شكرا لقرائتكم جونسون يرفض استفتاءً ثانياً: قادة الاتحاد الأوروبي حقيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيودلهي - أ ف ب - | منذ ساعتين في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 17:10

حذر وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون اليوم السبت من أن تنظيم استفتاء ثانٍ حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) "سيُغضب" مواطنيه، ووصف قادة التكتل بأنهم "حقيرون".



وكان جونسون استقال من حكومة تيريزا ماي، احتجاجاً على مشروعها للاتفاق مع الاتحاد، وينصّ على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي و"شبكة أمان" في جزيرة إرلندا، طالما لم تُسوَ مسألة الحدود بين شطريها.

وتطرّق الى مسألة تنظيم استفتاء ثانٍ، قائلاً: "أعتقد بأن ذلك لن يكون ممكناً". وأضاف في نيودلهي: "أعتقد بأن غضب الشعب وكذلك ضجره، سيكونان قويَين جداً. والناس سيصيبهم الجنون من فكرة التصويت مجدداً على الأمر". وأشار الى ان الحملة في استفتاء 2016 كانت "حامية جداً وقسّمت" البلد، منبهاً الى ان تصويتاً ثانياً سيترك الأثر ذاته.

وتابع: "علينا تسوية بريكزيت في شكل سليم، وعلى رئيسة الوزراء أن تنهي مسألة شبكة الأمان وبطريقة تناسب مجمل المملكة المتحدة". واعتبر أن مَن يتوقّعون كارثة للمملكة المتحدة إذا خرجت من الاتحاد، هم "جبناء حدّ الرعب"، مضيفاً: "لدينا الكثير منهم في الحكومة" البريطانية.

وزاد جونسون: "اعتراضي على الاتحاد الاوروبي ليس بسبب قيادته من أجانب. المشكلة أننا لا نعرف من يقوده. يستحيل عليّ تحديد مَن هم أو ماذا يفعلون أو كيف وصلوا الى مسؤولياتهم أو كيف تتم إقالتهم. ليست لديّ أدنى فكرة عن كيفية طرد هؤلاء الحقيرين".

واستدرك: "لا أقول إنهم حقيرون، لكن ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة يجهلون كيف تسير هذه المنظومة الغريبة عنهم".