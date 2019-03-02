شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والإمارات يؤكدان توافق الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وأكد الجانبان - خلال لقائهما في قصر "الصخير" بالبحرين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات - توافق رؤاهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطابق وجهات النظر بشأن الموضوعات المتعلقة بمستقبل المنطقة، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.
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