شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش الليبى تسيطر على منطقة القطرون فى أقصى الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت قوات الجيش الليبي على منطقة القطرون التى تقع فى أقصى الجنوب الغربى فى إطار عملياته العسكرية ضد الجماعات الإرهابية. وقال بيان لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أن قوات الجيش دخلت منطقة القطرون بأقصى الجنوب الليبي سلميا وسط ترحيب الأهالي. وقالت غرفة عمليات الكرامة "دخلت قواتنا المسلحة إلى منطقة القطرون في أقصى الجنوب الليبي وسط ترحيب شعبي كبير من الأهالى". وكانت قد شهدت الأوضاع في الساحة الليبية، الأسبوع الماضى، عدة تطورات، بدأت بتمكن الجيش الوطني الليبي من تحرير مساحات واسعة خلال عمليته العسكرية في الجنوب، آخرها تحرير مدينتي غات وأوباري.

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