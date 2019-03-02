المسلحون يقصفون جورين والجيش السوري يرد في سراقب وخان شيخون والمعرة

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ونقل موقع "الوطن أون لاين" السوري أن الفصائل في المنطقة المنزوعة السلاح استهدفت بلدة جورين في ريف حماة الغربي بعدد من القذائف.
© Sputnik . Murad Saeed
وأفادت "سانا" أن وحدات من الجيش العربي السوري في ريف حماة الشمالي ردت على خروقات المسلحين لاتفاق خفض التصعيد في ريف إدلب.
وذكرت أن وحدة من الجيش "قصفت بالمدفعية مواقع تنظيم "جبهة النصرة" في قرية الحويز شمال سهل الغاب ردا على اعتداءاتهم على النقاط العسكرية والقرى الآمنة في الريف الشمالي".
وعلى محور آخر قضت وحدة من الجيش السوري على مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى "كتائب العزة" في بلدة لطمين بريف حماة الشمالي اعتدت بالرصاص على النقاط العسكرية في بلدة طيبة الإمام.
وفي نفس المحور قصف الجيش السوري بضربات من سلاح المدفعية نقاطا محصنة لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" في الأراضي الزراعية بين كفرزيتا ومورك ما أدى إلى تدمير مرابض هاون كانوا يستهدفون من خلالها المناطق الآمنة بالقذائف، بحسب "سانا".
وارتفعت حدة التوتر في أرياف حماة وإدلب في الأيام الأخيرة بالتوازي مع تصريحات سورية روسية بأنه يجب القضاء على تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.
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