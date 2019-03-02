ملحقيتنا في #أمريكا تحذِّر الطلبة المبتعثين من “مكالمات مشبوهة”

صحيفة الخليج الالكترونية

وجهت الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية، تحذيرًا الطلبة المبتعثين، من مكالمات مزيفة يدعي أصحابها أنهم من إدارة الضرائب الأمريكية وتطالبهم بدفع مبالغ مالية.

وأوضحت الملحقية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نود تنبيه أبنائنا الطلاب بالحذر من الرد على المكالمات المشبوهة والتي تدّعي علاقتها بإدارة الضرائب الأمريكية، وتطالب بدفع مبالغ مالية، كما نود الإشارة إلى أن إدارة الضرائب لا تستخدم هذه الأساليب في جمع الضرائب،. لذا يجب أخذ الحيطة والحذر والله يحفظكم ويرعاكم».

وكانت الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة، قد حذرت في وقت سابق، المبتعثين والدارسين، من مكالمات مزيفة تدعي أنها من الخارجية السعودية أو سفارة المملكة بواشنطن.

وقالت الملحقية عبر حسابها بموقع تويتر: «تود الملحقية الثقافية إحاطة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص، بالحذر من الوقوع ضحية للاتصالات المشبوهة المدعية بأنها واردة من وزارة الخارجية أو السفارة، والتي تستخدم برامج وسيطة، تطالب بدفع مبالغ مالية لاستكمال التصديق على الشهادات العلمية.. نرجو الحيطة والحذر والله الموفق».

وطالبت الملحقية الثقافية من الدارسين والطلبة بالتواصل معها في حالات الطوارئ أو للاستفسار عن أي شيء، على الأرقام التالية:

قنصلية نيويورك رقم (2127522740)، وقنصلية لوس أنجلوس رقم (310-895-6642 )، وقنصلية هيوستن رقم ( 2818890570 ) أو قسم شؤون الرعايا في السفارة رقم (2023423800 )، ولغير أوقات الدوام الرسمي على ارقام (202-746-3555 ) و(202-746-2888 ) كما يمكن التواصل مع طوارئ الملحقية رقم (571-379-6080 ).

من جهة أخرى، أوضح الحساب الرسمي لـ«سعوديون في أمريكا» بموقع التواصل تويتر، اليوم السبت، أن نشرات الطقس الأمريكية أصدرت تحذيرًا من العاصفة الثلجية (Scott) القادمة من منطقة الروكي إلى ولايات الشمال الشرقي، وبعض مناطق ولايات الجنوب.

وطلب حساب «سعوديون في أمريكا» من الطلاب والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، واتباع تطورات وأخبار الطقس في وسائل الإعلام.

يُذكر أن الملحقية الثقافية السعودية بأمريكا، تسعى لتقديم أفضل الخدمات للطلاب، كما تسعى لتحقيق أهداف المملكة في مجال التقدم والتنمية, وفى هذا المجال تبذل الملحقية جهودها لتقديم أفضل الفرص التعليمية للطلاب في أرقى المؤسسات التعليمية بأمريكا آخذة في الاعتبار الحرص على دعم الطلاب أكاديميًا وماليًا؛ ما يجعلهم قادرين على تحقيق الأهداف الأكاديمية المرجوة منهم.

كما أن من أهداف الملحقية الاهتمام بجمع ونشر المعلومات التي تعكس الثقافة السعودية والتقاليد والتراث وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المجالات الاكاديمية والثقافية والانشطة الاجتماعية المحلية.