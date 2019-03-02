الفيحاء يكسب #الحزم و #الوحدة يدرك التعادل مع #الباطن

صحيفة الخليج الإلكترونية

اختتمت مباريات المرحلة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان اليوم (السبت) بمباراتين، جمعت الأولى الباطن والوحدة، والتقى في الثانية الحزم والفيحاء.

على ملعب الباطن في حفر الباطن، انتهت مباراة الباطن والوحدة بالتعادل 1-1 وزاد أهل الدار رصيدهم إلى 19 نقطة في المركز 14، وبقي الوحدة في المركز السادس بـ35 نقطة.

وتقدم زياد العونلي للباطن في الدقيقة 80 قبل أن يتعادل عصام الجبالي للوحدة في الدقيقة 93 بركلة جزاء.

وأقيمت مباراة الحزم والفيحاء على ملعب الحزم في الرس، وتفوق الفيحاء بهدف نواف الصبحي في الدقيقة (52)، ورفع الفيجاء بذلك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ13، وتجمد رصيد الحزم عند 23 نقطة في المركز الـ12.