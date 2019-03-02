الاتحاد_السعودي يهنئ أحمد عيد بمناسبة تعيينه عضوًا في مجلس #الاتحاد_الدولي_لكرة_القدم

الخليج - حسن القبيسي هنأ الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاد أحمد عيد بمناسبة تعيينه عضواً في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متمنياً له التوفيق في مسيرته الحافلة بالنجاحات. ويتقدم مجلس إدارة الاتحاد السعودي بالشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه واهتمامه لما فيه مصلحة كرة القدم السعودية.

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