تعليم عسير يستعد لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2019

الخليج - عبدالرحمن الشهري

أنهت الإدارة العامة للتعليم بعسير ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة استعداداتها لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2019 والذي يأتي هذا العام تحت شعار (سلامة الأطفال غايتنا ) بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمنطقة، وذلك في مجمع الراشد مول .

وأوضحت مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم عسير الأستاذة وفاء محمد نمشة أن الفعاليات التي ستستمر 5 أيام، ستشهد إقامة عدد من المناشط الموجهة لمختلف شرائح المجتمع بشكل عام ، وللطفل بشكل خاص تطبيقاً لشعار الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام .

وذكرت آل نمشة إلى انه سيتم يوم الاثنين 28/6/1440هـ إطلاق معرض للجهات الحكومية ، والخاصة المشاركة لتقديم رسائلهم التوعوية للزوار، وتنظيم المحاضرات وورش العمل ، والمسابقات ، وتقديم هدايا للحضور.

ولفتت إلى أنه سيتم من خلال هذه الفعاليات تدشين حملة “الهوية الجديدة لإدارة الأمن والسلامة” واعتماد الرقم الموحد لتلقي البلاغات بتعليم عسير إلى جانب توزيع النشرات ، والكتيبات ، والمطويات التثقيفية وعرض للوحات الهادفة عن الحملة ، والسلامة بشكل عام في الطرق والميادين العامة .

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم دعت عبر تعميم لجميع مدارس المنطقة إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات هذا اليوم, وتنظيم زيارات طلابية إلى المعارض المقامة بالتعاون مع الدفاع المدني في عدد من المدارس بمكاتب التعليم بهدف توعية الطلاب والطالبات بالدور الذي يقوم به الدفاع المدني في خدمة المجتمع