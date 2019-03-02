مقارنة بالعام الماضي.. #القروض_العقارية تقفز بنسبة 258 %

صحيفة الخليج الالكترونية

ارتفعت أعداد عقود التمويل العقاري خلال يناير الماضي بنسبة كبيرة جدًا بلغت 258 في المائة مقارنة بشهر يناير 2018م، حيث بلغت 9578 عقدًا بقيمة تجاوزت 4.76 مليار ريال، في يناير 2019م.

وكشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة النقد السعودي حول مؤشرات التمويل العقاري عن أن 80 في المائة من إجمالي التمويلات العقارية الجديدة التي قدمتها البنوك وشركات التمويل العقاري، في شهر يناير، من العام الحالي 2019م، هي من نصيب منتجات “سكني” التابع لوزارة الإسكان، أي قرابة 7648 عقدًا في شهر يناير.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد الذي قدمته البنوك السعودية للأفراد بلغ 9062 عقدًا تمويليًا، بقيمة إجمالية 4.431.000.000 ريال، في شهر يناير، 3520 منها لتمويل شراء فلل سكنية و652 لشراء الشقق، و349 لتمويل شراء أراضٍ، وقدمت شركات التمويل العقاري، نحو 516 عقدًا تمويليًا بقيمة 335 مليون ريال، وبذلك استحوذت الفلل السكنية على قرابة 80 في المائة من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل.

وبالنظر إلى حجم التمويل العقاري المقدم خلال يناير 2019 ومقارنته بالتمويل المقدم خلال الربع الأول من العام الماضي 2018 نجد أن عقود شهر يناير قاربت من عدد العقود الموقعة خلال الربع الأول من العام الماضي، 2018م، إذ كانت إجمالي أعداد عقود الربع الأول، من 2018م، قرابة 9790 عقدًا، مقابل عقود التمويل التي بلغت 9578 عقدًا بقيمة تجاوزت 4.76 مليار ريال في يناير الماضي. وذلك وفق تقرير صادر عن مؤسسة النقد السعودي حول مؤشرات التمويل العقاري.

كما بين التقرير أن 93 % من تلك العقود، تمت عن طريق البنوك، والباقي عن طريق الشركات التمويلية الأخرى، إذ ارتفعت إجمالي أعداد العقود المبرمة في شهر واحد، بنسبة 48 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر 2018م، مسجلاً بذلك نموًا كبيرًا بنسبة 258 في المائة، بالمقارنة مع الشهر نفسه، يناير من العام الماضي، 2018م.

وتفصيليًا، بلغ نصيب الفلل السكنية من إجمالي حجم التمويل المقدم في شهر يناير، ما نسبته 79.3 في المائة، أما الشقق السكنية فقد استحوذت على 13.2 في المائة، والأراضي شكلت قرابة 7.5 في المائة من إجمالي التمويل، غالبيتها، أي نحو 76 في المائة، من العقود المبرمة في يناير هي عقود مرابحة، أي بنسبة فائدة ثابتة.

وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت من خلال تقاريرها السابقة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بلغ في 2016م نحو 20,132 عقدًا بقيمة 14.9 مليار ريال، وفي 2017م قرابة 28,469 عقدًا بقيمة 18.9 مليار ريال، وفي 2018م وصلت إجمالي أعداد العقود 46,885 عقدًا.

وتوقعت دراسات سوقية منها (تقرير شركة جدوى للاستثمار) أن يستمر السوق العقاري خلال العام الجاري في النمو، بنسب تتراوح ما بين 2.7-6 % بنهاية 2019م، مستندة في ذلك إلى ما أعلنته وزارة “الإسكان” أخيرًا حول خططها لتسريع وتيرة التملك بطرح خيارات الإسكان المتنوعة التي يطرحها برنامج “سكني”، التابع لوزارة الإسكان، والذي يستهدف الإعلان عن عدد المتملكين لعددٍ من الخيارات السكنية شهريًا.

كما بلغ إجمالي عدد الخيارات السكنية التي أتاحتها وزارة الإسكان العام الماضي، 2018م، نحو 313 ألف وحدة سكنية، ويستهدف هذا العام زيادة عدد المستفيدين بنحو 200 ألف مستفيد جديد، بعد أن قدم البرنامج نحو 583 ألف وحدة سكنية منذ إطلاقه في، 2017م، لتصل نسبة المتملكين لمساكنهم 60 في المائة، بحلول 2020م، وذلك بحسب بيانات الوزارة التي أعلنت مطلع العام الجاري، 2019م، إضافة إلى استمرار أعمال البناء في 45 مشروعًا موزعين على 16 مدينة حول المملكة، ضمن المشروعات السكنية التي طرحها البرنامج خلال الفترة الماضية بالشراكة مع المطورين العقاريين، لتوفير 77.972 وحدة سكنية متنوعة وموزعة على 16 مدينة، بمواصفات فنية عالية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030” لرفع نسبة التملك السكني إلى 60 % بحلول عام 2020، والوصول إلى 70 % بحلول عام 2030.