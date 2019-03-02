مانشستر_سيتي يتصدر #الدوري_الإنجليزي

الخليج - د ب أ

انتزع فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بشكل مؤقت عقب فوزه الصعب على مضيفه بورنموث 1-0 اليوم السبت، في الجولة 29 من الدوري.

وشهدت أيضاً هذه الجولة تعادل توتنهام مع آرسنال 1-1 وفوز برايتون على هيديرسفيلد تاون 1-0 وكريستال بالاس على مضيفه بيرنلي 3-1 ووولفرهامبتون على كارديف سيتي 2-0 ومانشستر يونايتد على ساوثهامبتون 3-2.

وعلى ملعب فيتنس فيرست، انتزع مانشستر سيتي فوزاً صعباً من مضيفه بورنموث 1-0.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه الجزائري رياض محرز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 بعد هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي لتصل الكرة في النهاية عند القائم الأيسر لمرمى بورنموث حيث استقبلها محرز بتسديدة قوية لتعانق الكرة الشباك.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتاً، وتوقف رصيد بورنموث عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبإمكان ليفربول أن يستعيد صدارة الدوري في حال فوزه على إيفرتون غداً الأحد في الجولة ذاتها، حيث تراجع ليفربول للمركز الثاني بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث والعشرين لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 4 مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسار هي الخامسة عشر لبورنموث في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في أربع.