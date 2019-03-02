فيسبوك: مقاضات شركات في #الصين على خلفية بيع حسابات مزيفة

صحيفة الخليج الالكترونية

رفعت شركتا فيسبوك وإنستجرام دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية الأمريكية ضد أربع شركات وثلاثة أشخاص مقيمين في الصين على خلفية الترويج لبيع حسابات مزيفة، وعدد من الإعجابات والمتابعين المزيفين.

وقالت شركة فيسبوك في بيان: “لقد فعلوا ذلك في تطبيقي فيسبوك وإنستجرام بالإضافة إلى موفري خدمات آخرين عبر الإنترنت بما في ذلك أمازون وآبل وجوجل ولينكد إن وتويتر”، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وأضافت شرك فيسبوك أنها تؤكد أيضًا على حقوقها التي يكفلها قانون حقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة في مواجهة استخدام العلامات المسجلة والعلامة التجارية للشركة بصورة غير قانونية.