اليمن.. مقتل عشرات الحوثيين في غارات لـ #التحالف بـ #حجة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية اليوم السبت، مقتل أكثر من 30 عنصرًا من الميليشيا الانقلابية الموالية لإيران، في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، في مديرية كشر بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

واستهدفت المقاتلات ظهر اليوم، عربة محملة بالذخائر تابعة للميليشيا، أثناء تجمع عناصر الميليشيا حولها لاستلام الذخائر في منطقة المندلة بمديرية كشر؛ ما أسفر عن مصرعهم جميعًا، جراء انفجارها مع جميع الأطقم المجاورة، وفقًا لموقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت صباح اليوم «طاقمًا» حوثيًا في المديرية ذاتها؛ ما أدى إلى سقوط كل من كانوا على متنه من العناصر بين قتيل وجريح، فيما نفذ طيران التحالف عملية إنزال جوي دعما لقبائل حجور، هي الخامسة خلال أيام، تضمنت ذخائر وأسلحة ومواد غذائية وطبية دعمًا لقبائل حجور.

ويقدر عدد قتلى الميليشيا بالغارات الجوية، في حجور منذ بداية المعارك مطلع فبراير الماضي بأكثر من 500 عنصر، فضلا عمن قتلوا في المواجهات مع القبائل والذين يقدر عددهم بأضعاف ذلك.

في السياق ذاته، أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بالعميد ياسر مجلي قائد محور علب قائد اللواء ٦٣؛ وذلك للاطلاع على المستجدات والانتصارات التي يحققها الأبطال في المحور المرابط بمحافظة صعدة.

واستمع نائب الرئيس إلى تفاصيل عن سير العمليات القتالية وما يسطره أبطال الجيش من ملاحم خالدة في سبيل دحر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مشيدًا بتضحيات المقاتلين الأبطال واستبسالهم في وجه أعداء الوطن والجمهورية.

كما عبر الفريق الركن علي محسن الأحمر، عن بالغ الشكر والتقدير للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم الأخوي الذي شمل مختلف المجالات.

من جهة أخرى، جدد وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الشرعية الدستورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن .