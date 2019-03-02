بعيد ميلاده الـ82| هل تنهي التظاهرات مسيرة بوتفليقة؟

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يحتفل اليوم عبد العزيز بوتفليقة بعيد ميلاده الـ82، وسط توتر متصاعد في عدد كبير من المدن الجزائرية، في أعقاب إعلان ترشحه للرئاسة لولاية خامسة

ربما لم تعرف أجيال متعاقبة من الجزائريين رئيسًا لبلادهم بخلاف عبد العزيز بوتفليقة، والذي يحتفل بعيد ميلاده الثاني والثمانين وسط توترات سياسية هي الأكبر في الجزائر منذ توليه مهام رئاستها قبل 20 عامًا. بوتفليقة الذي كان له تاريخ سياسي طويل قبل توليه الرئاسة، وقد يُصعق البعض من أن هذا العمل بدأ بعد استقلال الجزائر مباشرة عن الاحتلال الفرنسي في ستينيات القرن الماضي، وهو ما يعني أن اسم بوتفليقة ظل مقترنًا بالمشهد السياسي في البلاد لأكثر من نصف قرن، قضى 20 عامًا منها في الرئاسة.

تاريخ سياسي طويل كان بوتفليقة أحد أهم الدبلوماسيين الذين مروا على تاريخ الجزائر، فبعد وفاة أول من تقلد هذا المنصب بعد الاستقلال محمد خميستي عام 1963، تولى بوتفليقة حقيبة وزارة الخارجية، وهو في سن السادسة والعشرين من عمره، ليصبح بذلك أصغر من تولوا هذا المنصب سنا على مستوى العالم. بوتفليقة يقيل قائدي

تاريخ سياسي طويل كان بوتفليقة أحد أهم الدبلوماسيين الذين مروا على تاريخ الجزائر، فبعد وفاة أول من تقلد هذا المنصب بعد الاستقلال محمد خميستي عام 1963، تولى بوتفليقة حقيبة وزارة الخارجية، وهو في سن السادسة والعشرين من عمره، ليصبح بذلك أصغر من تولوا هذا المنصب سنا على مستوى العالم. بوتفليقة يقيل قائدي القوات الجوية والبرية وظل بوتفليقة حاملًا لتلك الحقيبة الوزارية حتى عام 1979، وتحديدًا في أعقاب وفاة الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، ثم لجأ بوتفليقة للفرار خارج بلاده بعد ملاحقته قضائيا بالداخل بسبب تهم فساد مالي، وهو الوازع الذي استمر 6 سنوات تقريبًا.

وسمح له الرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد بالعودة إلى البلاد مجددًا، واعدًا إياه بإسقاط تلك التهم المتعلقة بالفساد المالي، وهو الأمر الذي كان بمثابة تحجيم لدوره السياسي، إلى أن عاد مجددًا للظهور بقوة في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، ليبدأ رحلته مع رئاسة البلاد والتي بدأت في عام 1999 ولم تنته إلى الآن. أوضاع غير مستقرة أوضاع غير مستقرة ويحتفل اليوم بوتفليقة بعيد ميلاده الـ82، وسط حالة من التوتر المتصاعد في البلاد، والتي أعقبت إعلانه ترشحه للولاية الخامسة، وهو الأمر الذي أثار موجات تظاهرية لم تتوقف حتى اليوم، وهو ما وصف بـ"رفض شعبي" أو على الأقل "انقسام" في رأس الجزائريين حول ترشح الرئيس الذي يمر بحالة صحية غير مستقرة لفترة ولاية جديدة.

ومع عامه العشرين في السلطة، تدهورت الأحوال الصحية لبوتفليقة ذي التاريخ السياسي الطويل، وهو ما استدعى سفره إلى سويسرا لإجراء بعض الفحوص الطبية، على أن يعود للبلاد غدًا الأحد، ليبدأ مواجهاته السياسية على أرض غير مستقرة في الشارع الجزائري. إقالة رئيس أمن مطار الجزائر بعد تهريبه مسؤولا لفرنسا وترى المعارضة السياسية لبوتفليقة أن حالته الصحية المتردية لا تتناسب مع أعباء مهام رئيس البلاد، وطالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في العديد من المناسبات، إلا أن إعلان بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة كان بمثابة رفض من جانب الرئيس للانصياع إلى رغبة المعارضة، والتي بات لها ظهير شعبي قوي أعلن غضبه بشأن هذا القرار خلال الفترة الماضية.

الأوضاع الحالية أكدت أن السيطرة التامة لبوتفليقة على الانتخابات الرئاسية في بلاده، والتي كانت دومًا ما ترجح كفته بنسب لا تقل عن 80% في بعض الولايات الرئاسية، لم تعد كما كانت في الماضي، وهو الأمر الذي تم الإعلان عنه بشكل واضح وصريح في الأيام القليلة الماضية. وشهدت التظاهرات الحالية في الجزائر مشاركة العديد من الفئات الشعبية، بما في ذلك الطلاب الذين تجنبوا الاشتباك مع قوات الأمن وفضلوا إعلان غضبهم من الترشح لولاية خامسة من خلال التظاهر داخل أروقة الجامعات. «فساد وجرائم حرب».. لماذا ينتحر السياسيون؟ وتحولت بعض التظاهرات المعارضة لترشح بوتفليقة إلى اشتباكات عنيفة مع الأمن، وذلك في العديد من المدن الجزائرية، وهو الأمر الذي قد يكون له آثاره السياسية على المشهد في الجزائر، خاصة بعد عودة بوتفليقة من رحلة علاجه.

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