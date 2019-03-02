صقر يحلق مع صاحبه في رحلات الطيران المظلي

تعلَّم "هوك" الصقر الحوّام التحليق إلى جانب صاحبه الذي يهوى الطيران المظلي في الجبال المطلة على سانتياجو في تشيلي، فيما يتعزز الرابط القائم بينهما عندما يرتفعان في الأجواء.

وحقق أرييل مارينكوفيتش (37 عاماً) حلم الطفولة بشرائه هذا الطائر وهو من نوع "باز هاريس" بعد ولادته، ومنذ ذلك الحين يصطحبه مرات عدة في الأسبوع إلى قمة جبل لكي يحلقا معاً.

ويقول مارينكوفيتش وهو مصور محترف: "الطير يثق بي ويقبل أن ألامسه ليس من باب العاطفة بل لأنه يدرك أني لن ألحق به الأذى".

في الجو، يتسلل الطير بين حبال المظلة ويحط أحياناً على كتف مالكه أو ذراعه المغطاة بكف، لتدريب الصقور، وتختلط عليه الأمور أحياناً عندما يكون لون مظلة الرياضي المجاور مماثلاً لمظلة صاحبه فيروح يلهو مع غرباء قبل أن يتنبه إلى الخطأ.

وتعزز قطع اللحم الصغيرة التي يضعها أرييل مارينكوفيتش في جيوب سترته ويقدمها للطير العلاقة الوثيقة بينهما.

ويؤكد المصور التشيلي الذي بدأ ممارسة الطيران المظلي قبل 3 سنوات، وهو حلم يراوده منذ الطفولة: "الطير هو الذي يروض الإنسان ويدفعه إلى الطبيعة".

ويقول مارينكوفيتش: "في البداية كان (هوك) أخرق، ويتعب بسرعة، إلا أن ثقته زادت وبات يعرف الاستفادة من الرياح ليدفع نفسه إلى الأمام أو التحليق"، ويتتبع مارينكوفيتش التيارات نفسها ليرتفع في الهواء.

وأقام أرييل ماريكوفيتش قفصاً كبيراً في حديقته، وهو لا يأسر الطير إلا في المدينة خشية من أن يصعقه التيار الكهربائي أو أن يُدهس في حال فراره، لكنه طليق داخل المنزل وقد اختار موقعاً مفضلاً له أمام شاشة الحاسوب.

ويقول أرييل مارينكوفيتش بحماسة: "إنه يتحدث إلي"، ويضيف: "ينظر إليّ على أني رفيق التحليق وليس كصاحبه".