شكرا لقرائتكم مقتل 23 عسكرياً أفغانياً بهجوم لـ "طالبان" على قاعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب - | منذ ساعتين في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 16:52

قُتل 23 من أفراد قوات الأمن الأفغانية، بعد هجوم شنّته حركة "طالبان" على قاعدة عسكرية اميركية - افغانية في ولاية هلمند جنوب غربي البلاد.



وإعلان الحصيلة الضخمة للهجوم الذي استمر ساعات على قاعدة "شوراب" العسكرية، وتعدّ احدى أضخم المنشآت العسكرية في البلاد، جاءت بعد مزاعم لمسؤولين أفغان وأميركيين بأن القوات الأفغانية نجحت في صدّ الهجوم وقتلت مسلحين، بينهم 3 انتحاريين.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع: "انتهت العملية. قُتل 23 من قوات الامن الافغانية وجُرح 15 (آخرون)، وقُتل 20 متمرداً". واكد ناطق باسم حاكم هلمند هذه الحصيلة، مشيراً الى أن "طالبان" أشركت 7 انتحاريين في الهجوم، قُتلوا خلال الاشتباكات.

ويأتي الهجوم فيما تجري الولايات المتحدة مفاوضات مع "طالبان"، في عملية ديبلوماسية وصفها الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد بأنها "مثمرة".

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بأن القوات الأميركية قد تغادر أفغانستان خلال 5 سنوات، بموجب خطة أعدّتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قُدِمت بوصفها جزءاً من صفقة محتملة مع الحركة.