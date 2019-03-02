شكرا لقرائتكم «درع الجزيرة» يواصل تدريباته في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الدمام - «الحياة» | منذ ساعتين في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 16:48

واصل تمرين «درع الجزيرة المشترك 10» في المنطقة الشرقية بالسعودية تدريباته، بمشاركة القوات المسلحة الخليجية المشتركة (برية، بحرية، جوية، وقوات للدفاع الجوي)، إضافة إلى قوات أمنية وعسكرية سعودية من وزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ممثلة في قوات حرس الحدود.



وأوضح المتحدث الرسمي للتمرين العميد الركن عبدالله السبيعي، في بيان صحافي اليوم (السبت)، أن التمرين يهدف إلى استمرار الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أنه لا يقتصر على القوات المسلحة السعودية أو الخليجية «بل يمتد إلى التكامل والتعاون مع الأجهزة والجهات الحكومية في المنطقة ليصل إلى مفهوم العمل الموحد الشامل».

ولفت إلى أن التمرين يصنـّف كأحد أكبر التمارين العسكرية في المنطقة، سواء من ناحية عدد القوات المشاركة، أو نوعية الأسلحة المستخدمة، والخطط العسكرية المنفـّذة.

يذكر أن التمرين يستخدم أحدث أنظمة مشبهات القتال للتعامل مع الواقع الافتراضي للعمليات العسكرية، ويعمل على هذه الأنظمة والمشبهات نخبة مميزة من ضباط وضباط صف القوات المسلحة السعودية المشغلين لهذه الأجهزة، ويتم في التمرين تدريب القيادات على إدارة العمليات الحربية، والتأكد من جاهزية أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات على المستوى العملياتي والمستوى التكتيكي.