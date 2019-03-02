دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى خطط ابل للإعلان الرسمي عن AirPods 2 في 29 من مارس ظهر على التقنية بلا حدود.

أحدث التسريبات حول سماعة ابل اللاسلكية المرتقبة AirPods 2 تشير إلى أن ابل تخطط للإعلان الرسمي عن السماعة في 29 من مارس، حيث من المقرر أن يضم هذا الإصدار ميزة تعقب صحة المستخدم.

تستعد شركة ابل لإطلاق الإصدار الجديد من سماعتها اللاسلكية AirPods 2 خلال الفترة القادمة، حيث كشفت تسريبات جديدة على أن ابل لن تقدم هذا الإصدار مع إصدارات الايفون القادمة، حيث تكشف النقاب عن السماعة اللاسلكية الجديدة في مؤتمر يعقد في 29 من مارس.

وقد أكدت التسريبات على أن هذا الإصدار يضم تقنية متابعة حالة المستخدم الصحية مدمجة في السماعة، كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن AirPods 2 تضم مستشعرات لمراقبة صحة المستخدم التي لا تتضمن رصد معدل ضربات القلب، نظراً لدعم ساعة Series 4 الذكية بميزة ECG لعرض تخطيط القلب مؤخراً.

أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات الأخيرة أن تنطلق AirPods 2 إلى الأسواق في النصف الأول من عام 2019، كما كشفت التسريبات على أن ابل ستتوقف عن عرض الإصدار الأول من السماعة AirPods في 28 من مارس، وذلك إستعداداً لإطلاق الإصدار الجديد.

يذكر أن شركة ابل تستعد أيضاً لإطلاق إصدار جديد من أجهزة iPad Mini قريباً وفقاً للتسريبات التي انتشرت حتى الآن، لذا من المتوقع أن نشهد الإعلان عن السماعة والأجهزة الجديدة خلال حدث يقام خلال شهر مارس الجاري.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى خطط ابل للإعلان الرسمي عن AirPods 2 في 29 من مارس ظهر على التقنية بلا حدود.