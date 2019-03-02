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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالأردن: النظام القطري "قرحة" أصابت المعدة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الدور القطرى الخبيث الذى تلعبه فى المنطقة العربية، وعنادها مع الرباعى العربى وعدم الاعتراف بما تقترفه من مواقف، وصف السفير السعودي في المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، أن سياسة تنظيم الحمدين القطري تجاه دول المنطقة، بأنها قرحة أصابت "المعدة العربية".
وسلط السفير السعودي في الأردن خلال محاضرة ألقاها في كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات العليا في الجامعة الأردنية الأسبوع الماضي، الضوء على ممارسات تنظيم الحمدين الذي يخرب بأفعاله الخبيثة داخل المنطقة العربية، ويسعى دائمًا لاستخدم أبواقه الإعلامية وتنظيمه الإرهابي للتوغل داخل الدول لإثارة الفتن والقلائل ولتخريبها.
ونقلت وسائل إعلام سعودية في هذا السياق عن الدبلوماسي والأمير السعودي، تساؤله أيضا عما يمنع قطر من دفع المبلغ الذي كانت تعهدت بتقديمه إلى الأردن، في إطار المنحة الخليجية التي تبلغ مليارا وربع المليار دولار.
السفير السعودى بالاردن يفضح النظام القطرى ودوره الخبيث فى المنطقة العربية
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