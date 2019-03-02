توقعات #الطقس غدا.. #سماء_غائمة وعوالق ترابية على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأحد، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من الرؤية الأفقية، على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، والتي تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة جازان والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة (الليث والقنفذة)، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج الى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج الى مائج.

في السياق ذاته، وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم السبت، تنبيهًا لقائدي المركبات بطرق منطقة الرياض، مطالبة إياهم بالحيطة والحذر بسبب العاصفة الترابية وتدني مستوى الرؤية.

وقالت «أمن الطرق»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا سالكي طريق الرين – بيشة، يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظرًا للغبار الكثيف الذي يشهده هذا الطريق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان».

من جانبه، وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا اليوم لسبت، برؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة عسير، وكذلك تنبيه باستمرار النشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض ونجران.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة الجوية تستمر على منطقة عسير حتى الساعة السادسة من صباح غد الأحد، بينما تستمر على منطقتي الرياض ونجران حتى الساعة الرابعة من فجر غد الأحد.