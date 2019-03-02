تقارير صحفية.. #المملكة ضمن أقوى 10 دول في العالم

صحيفة الخليج الالكترونية

حلَت المملكة ضمن قائمة أكثر الدول القوية على مستوى العالم في 2019، بحسب تصنيف مجلة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» الأمريكية.

ووفقاً للتصنيف جاءت المملكة في المرتبة التاسعة عالمياً، والأولى عربياً، حيث تتمتع الرياض بتأثير قوي وكبير على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

ووصفت المجلة الأمريكية، المملكة بأنها «عملاقة الشرق الأوسط»، وهي موطن الإسلام والبيت الحرام الذي يسافر له ملايين المسلمين سنويًا، مشيرة إلى أن السعودية تمتلك أيضًا تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا من خلال كونها صاحبة أكبر احتياطي للنفط الخام حول العالم.

واحتلت الولايات المتحدة صدارة التصنيف العالمي، تليها روسيا، ثم الصين في المركز الثالث، وجاءت ألمانيا رابعًا وبريطانيا خامسًا وفرنسا سادسًا واليابان سابعًا.

وتقدمت المملكة شقيقتيها العرب الإمارات والعراق، حيث جاءت الأولى في المركز الحادي عشر خلف كوريا الجنوبية، فيما حلَت بلاد الرافدين في المركز التاسع عشر خلف إيطاليا.

وجاءت باكستان في المركز 22 خلف السويد، كما جاءت تركيا في المرتبة 16 خلف أستراليا، ومتفوقة على الهند التي حلت في المركز 17.

وتنظر تصنيفات «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» إلى التأثيرات السياسية والمالية للبلاد، وكذلك تنظر الى التحالفات الدولية، والقوة العسكرية، وكيف تعمل كقيادة عالمية.

وتأتي التصنيفات في إطار تصنيف «أقوى دول العالم» لعام 2019 من مجلة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا الأمريكية، والتي شملت أكثر من 20 ألف شخص وآرائهم حول 80 دولة.