بريطانيا: شراكتنا الاستراتيجية مع #السعودية جعلت بلادنا آمنة

صحيفة الخليج الالكترونية

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العسَّاف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، نظيره البريطاني جيرمي هنت، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إن شراكتنا الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ساهمت في جعل بريطانيا آمنة، موضحًا أنه أجرى محادثات مثمرة مع وزير الخارجية إبراهيم العساف في الرياض حول الشراكة الاستراتيجية.

وأكد الوزير البريطاني، أن: شراكتنا الاستراتيجية مع السعودية ساهمت في جعل بريطانيا آمنة، مشيرًا إلى أنه «اتفق ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير على ضرورة انسحاب ميليشيا الحوثي من الحديدة فوراً»

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ، والوزير المفوض بالإدارة العامة للدول العربية أحمد جزاء الشيخ، ومدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان عبدالمحسن بن خثيلة.