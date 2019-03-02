ميزة جديدة من «تويتر» للمستخدمين.. إخفاء الردود على التغريدات

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت تويتر تطويرها لميزة جديدة تتيح للمستخدمين إخفاء الردود على تغريداتهم، التي تقول إنها تمنح المستخدمين خياراً آخر لحماية محادثاتهم، بحيث من المفترض أن تحدث هذه الميزة تغييراً جذرياً في كيفية تحكم المستخدمين بالمحادثات التي يقومون بإنشائها على المنصة.

وبالرغم من أن الميزة لن تسمح للمستخدم بإخفاء الردود بشكل دائم، لكنه تجعل تلك الردود أكثر صعوبة في الظهور في حال أراد صاحب التغريدة الأصلي تثبيت عدم تسليط الضوء على المناقشات حول تغريداته.

وتتيح لك الميزة النقر فوق أيقونة “المشاركة” على تويتر واختيار “إخفاء التغريدة” لإغلاق الردود. ويجب على المستخدمين الآخرين النقر لمشاهدة الردود على التغريدة، بدلاً من رؤيتها تلقائياً.

وهناك خيار آخر لعرض جميع التغريدات التي أخفيتها في الماضي وإظهارها يدوياً إذا كنت ترغب في إعادة فتح الردود في مرحلة ما في المستقبل.

وتعتقد تويتر أنه بإمكانها الموازنة بين تجربة المغرد الأصلي والجمهور من خلال منح المستخدمين خيار إخفاء الردود، كما أن شفافية الردود المخفية تسمح للمجتمع بملاحظة الحالات التي يستخدم فيها الأشخاص الميزة لإخفاء محتوى لا يوافقون عليه.

وبعبارة أخرى؛ فإن بإمكانك إرسال إشارة إلى جمهورك مفادها أن المحادثة انحرفت عن مسارها من خلال إخفاء الردود، وهي طريقة مشابهة لطريقة تعطيل التعليقات على يوتيوب.