انت الان تتابع الأمم المتحدة: 80% من السوريين تحت خط الفقر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الأمم المتحدة - في تقرير لها حول الاحتياجات الإنسانية لسوريا - أن أكثر من مليوني طفل سوري خارج المدارس حاليا، وأن أكثر من 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن " صدور التقرير يأتي للتذكير بأن الأزمة لم تنته بعد بالنسبة للملايين في سوريا الذين عايشوا ثمانية أعوام من الحرب".

ووفقا للتقرير، فإن أكثر من 11 مليون شخص ما زالوا في حاجة إلى شكل من أشكال المساعدة، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة". وذكر أن "النزوح لا يزال يشكل سمة مميزة للأزمة، حيث يقدر عدد المشردين داخليا بـ 6.2 مليون شخص"، مشيرا إلى أن نحو مليون و400 ألف نازح عادوا إلى

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