انت الان تتابع إصابة 17 فلسطينيا برصاص الاحتلال شرق غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصيب 17 فلسطينيًا أمس الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، في مواجهات قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل، خلال احتجاجات "مسيرات العودة". وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية أشرف القدرة: "أُصيب سبعة عشر مواطنًا بجروح مختلفة بالرصاص الحي الذي استخدمته قوات الاحتلال ضد المشاركين السلميين في فعاليات الجمعة الـ49 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة"، موضحًا أن من بين المصابين حالة خطيرة. وأضاف القدوة أنه تم استهداف 3 مسعفين وصحافي بقنابل غاز مسيل للدموع مباشرة في القدم من قبل قوات الاحتلال>

وأوضح أن عشرات المواطنين أُصيبوا بالاختناق واستنشاق الغاز» المسيل للدموع، وقد عولجوا في النقاط الطبية الميدانية.من جانبها ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن إجمالي الحالات التي تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة 179 إصابة، منها 15 بالرصاص الحي و11 بالرصاص المطاطي خلال الجمعة الـ49

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