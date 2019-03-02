بعد أزمة الحسابات المزيفة.. "فيسبوك" ترفع دعوى قضائية

قالت شركة "فيسبوك" إنها رفعت دعوى قضائية مع "إنستجرام"، في محكمة أمريكية اتحادية، ضد أربع شركات وثلاثة أشخاص في جمهورية الصين الشعبية، بسبب الترويج لبيع حسابات مزيفة.

وروج الأشخاص المتهمين والشركات لبيع الحسابات على "فيسبوك" و"إنستجرام"، وعلى شركات خدمات أخرى على الإنترنت، مثل "أمازون وأبل وجوجل ولينكد إن وتويتر"، بحسب "سكاي نيوز".

ولم يكشف منشور الشركة عن أسماء ولا صفات الأشخاص المتهمين.

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والعام الماضي، اعترف موقع "فيسبوك"، بأن عشرات الملايين من الحسابات النشطة كانت مزيفة، فضلا عن قيامه بحملة لتتبع وإزالة هذه الحسابات.

وقدرت الشركة أن حوالي 3 إلى 4 في المئة من حسابات "فيسبوك"، النشطة على الموقع كانت مزيفة، أي ما يقرب من 43 مليون حساب.

ويعتبر "فيسبوك" أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، بمستخدمين يزيد عددهم على 2.5 مليار شخص.