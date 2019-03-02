الإمارات تفتتح مجمعا تعليميا في أبين في اليمن

اسماء السيد - ابوظبي: أعلن الهلال الأحمر الإماراتي عن افتتاح مجمع تعليمي في محافظة أبين في اليمن بعد إعادة ترميمه وتأثيثه ما يوفر "بيئة تعليمية مناسبة" ل 1200 طالب وطالبة، بحسب بيان.
وقال بيان أن الهلال الأحمر قام "بتأهيل 12 فصلا دراسيا وتأثيثها بالكامل بمدرسة عزان للتعليم الأساسي التي يدرس بها 800 طالب وطالبة بالإضافة لمدرسة عزان للتعليم الثانوي التي يدرس بها 400 طالب وطالبة".
والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
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