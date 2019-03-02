دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Lyft ليفت

تقدمت الشركة الأمريكية للنقل التشاركي Lyft بالأوراق المطلوبة لطرح أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز LYFT وذلك لجمع 100 مليون دولار كاستثمارات إضافية.

وتسجل Lyft حالياً خسائر مالية مستمرة كونها مازالت شركة ناشئة وتنفق على الاستثمارات وتكاليف التشغيل. ففي العام الماضي ارتفعت خسائرها إلى 911 مليون دولار مقارنة مع 688 مليون دولار. بالمقارنة فإن منافستها الرئيسية أوبر كانت خسائرها العام الماضي 1.8 مليار دولار.

أما عن النتائج الإجمالية لمبيعات الشركة فقد ارتفعت إيراداتها بأكثر من الضعف لتصل إلى 2.2 مليار دولار.

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وكانت قد تأسست الشركة عام 2012 من قبل Logan Green و John Zimmer, وقدمت نفسها في السوق بشكل لطيف مع الشارب الزهري الذي يميز سياراتها والتعامل المرح مع السائقين.

وتبلغ الحصة السوقية للشركة في الولايات المتحدة بنحو 40% حالياً بعد نمو سريع بنحو الضعف خلال العامين الماضيين.

التدوينة شركة النقل التشاركي Lyft تستعد لطرح أسهمها في البورصة ظهرت أولاً على عالم التقنية.