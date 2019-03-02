دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت مايكروسوفت عن إيقاف بيع سوارها الرياضي 2 Band في أواخر عام 2016، لكن المشترين الفعليين للسوار استمروا باستخدام خدماته في تتبع الصحة حتى الآن حيث أعلنت الشركة عن إيقاف لوحة المتابعة الصحية Microsoft Health Dashboard بالإضافة لإزالة تطبيق السوار من متاجر التطبيقات.

وكانت الشركة الأمريكية قد أطلقت طرازين من السوار هما Band و Band 2 الذي توقفت عن بيعه في اكتوبر 2016 مع حلّ فريق العمل الخاص به لتعلن بذلك نهاية قطاع الأجهزة القابلة للارتداء.

بالطبع كانت هذه محاولة يائسة من مايكروسوفت لمحاولة كسب اهتمام الزبائن والحصة السوقية، لكن منافسين كبار متخصصين مثل Fitbit لم يسمحوا لها بالتواجد في السوق، بالإضافة لأن الطراز الثاني لم يشبع طموحات وتوقعات المشترين ويحل المشاكل التي عانى منها الطراز الأول.

وبدءاً من تاريخ 31 مايو المقبل لن يتمكن المستخدمين الحاليين للسوار من الإستفادة من تطبيقه أو لوحة متابعة البيانات الصحية. ويمكن للمستخدمين تصدير بياناتهم وحفظها لإضافتها لمنصات أخرى بدلاً من خسارتها.

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وبعد انتهاء التاريخ المذكور سيمكن الجهاز من عرض بيانات النشاط اليومي مثل الجري والتسلق ومعدل ضربات القلب والخطوات ومتابعة حالة النوم وتعيين المنبه. لكن لو تم إعادة تعيين بيانات السوار بعد التاريخ المذكور فإنه لن يتمكن من إعداده للإستخدام.

وإن أردت إرجاع السوار، توفر مايكروسوفت فرصة لبعض المشترين الذين مازال السوار ضمن فترة الضمان ويستخدمونه بشكل متكرر ويزامنون البيانات خلال فترة ديسمبر – مارس 2018، يمكنهم الحصول على مبلغ 79.99 دولار للسوار الأول و 175 دولار للسوار الثاني.

التدوينة مايكروسوفت توقف خدمات وتطبيق سوارها الرياضي Band ظهرت أولاً على عالم التقنية.