بوتفليقة يغير مدير حملته للانتخابات الرئاسية قبل يوم من غلق باب الترشح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم السبت، تغييرا في هيئة إدارة حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقرر تعيين عبدالغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية مديرا للحملة بدلا من عبدالمالك سلال.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية "أجرى المترشح عبدالعزيز بوتفليقة اليوم السبت تغييرا لمدير حملته الانتخابية السيد عبدالمالك سلال بالسيد عبدالغني زعلان".
يذكر أن غدا الأحد هو آخر موعد لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.
كان رئيس الحملة السابق عبدالمالك سلال قد أعلن قبل يومين أن الرئيس بوتفليقة سيقدم أوراق ترشحه للمجلس الدستوري يوم الأحد 3 مارس الجاري.
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