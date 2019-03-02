بالـ «التكتيم والعصيان».. هل تحقق «السترات الصفراء» أهدافها بفرنسا؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في حيلة جديدة لاستعادة الجانب العفوي الذي كان يخيف الحكومة الفرنسة، دعا متظاهرو «السترات الصفراء» على وسائل التواصل الاجتماعي إلى ما أسموه بـ "العودة إلى البداية عبر عدم الإعلان مسبقًا عن التظاهرات".

يأتي ذلك مع تظاهر محتجي "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس، ومدن أخرى، للسبت السادس عشر، وسط دعوات لإعادة الحراك إلى زخم الأسابيع الأولى.

وذكرت قناة "فرانس 24" المحلية، أنّ هناك دعوات عدة للتظاهر، إحداها لمجموعة على "فيسبوك" تحت شعار "السترات الصفراء الفصل السادس عشر: عصيان".

وتدعو المجموعة "للعودة إلى البداية، عبر عدم الإعلان مسبقا عن التظاهرات، لاستعادة الجانب العفوي الذي كان يخيف الحكومة".



وأكدت القناة أن هناك تظاهرة في باريس بين "قوس النصر" و"ساحة دانفير روشرو".

وستجري تظاهرات أيضا في "مرسيليا" و"نيس" و"مونبيلييه" و"أليس" و"ستراسبورغ" و"نانت" و"بوردو" و"تولوز".

ودعا عدد من أبرز شخصيات التحرك، مثل إيريك درويه، وبريسيلا لودوسكي، وماكسيم نيكول، إلى تظاهرات في عطلة نهاية الأسبوع 9 مارس الحالي.



كما دعوا في 16 من الشهر نفسه، إلى تجمع كبير في باريس، غداة انتهاء "النقاش الكبير"، وبمناسبة مرور 4 أشهر على بدء التظاهرات، بحسب المصدر نفسه.

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وفي مدينة "ليل" (شمال)، دعا المنظمون محتجي "السترات الصفراء" في المنطقة والدول المجاورة (بلجيكا وألمانيا وإنكلترا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا)، إلى التظاهر في المدن الكبرى.

وتؤكد رسالة الدعوة على "فيسبوك" التي ترجمت إلى الإنجليزية والألمانية، أن "النضال دولي".

مسيرة سوداء

وفي مدينة "ليون" (جنوب شرق)، يدعو المنظمون إلى تجمع من أجل "مسيرة سوداء"، ويطلبون من المتظاهرين ارتداء ملابس سوداء "رمز الحداد" على مستقبل الحركة التي "ستنتهي بالازدراء والظلامية إذا لم نتحرك معا".

ماكرون يدعو للهدوء

من جانبه، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون الذي توجه إليه كل الاتهامات، الجمعة، "للعودة إلى الهدوء".

وأكد أن أعمال العنف التي تشهدها تظاهرات السبت "غير مقبولة".



وفي 15 يناير الماضي، أطلق ماكرون نقاشا وطنيا، ليتمكن كل فرنسي من التعبير عن مطالبه خلال شهرين، تنتهي المهلة في 15 مارس الجاري، ويرفض العديد من محتجي "السترات الصفراء" هذا النقاش، ويصفونه بأنه "مهزلة".