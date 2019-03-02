تعرف على السم الذى يفوق "الفياجرا"

تظهر بشكل شبه دائم، العديد من الدراسات العلمية، التي تقدم أبحاثًا جديدة تخدم المجالات الطبية المختلفة.
وقد ظهرت مؤخرًا دراسة بريطانية حديثة، أوضحت أن سم العناكب البرازيلية القاتلة، يمكن أن تستخدم كمنشط جنسي قوي للرجال، بل أنها أقوى من المنشطات المعروفة كـ"الفياجرا"، وغيرها من المنشطات الجنسية الأخرى.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية،فإن العناكب البريطانية تعتبر من أخطر أنواع العناكب السامة في العالم، ومؤخرا تم اكتشاف المفعول القوي لسمومها، التي تعتبر محفزًا جنسيًا قويًا للرجال، حيث أن مفعولها ينشط خلال نصف ساعة فقط.
وأوضحت مجموعة من العلماء والخبراء، أنه يمكن استخدام سم تلك العناكب قريبا، كـ"جِيل" محفز للرجال، قبل بدء العلاقة الحميمية، كما أنه يساعد على تضاعف تدفق الدم، ويوسع الأوعية الدموية الصغيرة.
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