ميزة جديدة للعملاء.. البحث في "واتساب" سيصبح أكثر سهولة

في إطار التطوير الدائم، يستعد تطبيق المراسلة الفوري "واتساب"، لطرح ميزة جديدة ومثيرة، متعلقة بالبحث عبر منصته.

وسيوفر التطبيق ميزة "البحث المتقدم"، والذي سيكون أكثر فائدة من البحث العادي المتوافر في الإصدار الحالي، بحسب موقع "وابيتا إنفو".

ويمتاز "البحث المتقدم" في "واتساب" بأنه سيمكن المستخدم من إجراء فلترة وتنقية لما يبحث عنه، إذ سيصبح مخيرا ما إذا كان يرغب في البحث بداخل صور أو روابط أو ملفات صوت أو فيديو أو صور "جيف"، وفقا لـ"سبوتنك".

وستوفر الميزة الجديدة للمستخدم وللمرة الأولى تاريخ لكل ما بحث عنه، وفي الإمكان مسحه بواسطة زر "Clear".

وتم تطوير ميزة "البحث المتقدم" لأصحاب هواتف "أيفون"، بينما ليس من المعلوم متى ستتوافر لأصحاب هواتف "أندرويد" الذكية.