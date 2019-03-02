شكرا لقرائتكم كندا تبدأ إجراءات تسليم مديرة "هواوي" والصين تشكو "اضطهاداً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أوتاوا - أ ف ب - | منذ 51 دقيقة في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 16:46

بدأ القضاء الكندي إجراءات تسليم مينغ وانتشو، المديرة المالية لمجموعة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات، ما أغضب بكين التي رأت في الأمر "حادثاً سياسياً خطراً" قد يفاقم أزمة ديبلوماسية مع أوتاوا.



وبعد شهر على نشر القضاء الأميركي محضر اتهام المجموعة ومينغ التي أُوقفت في فانكوفر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أعلنت الحكومة في أوتاوا أن "الموظفين في وزارة العدل الكندية أصدروا مذكرة تمهيدية تمهّد لعملية التسليم".

وذكر النيابة الكندية أن قرار بدء إجراءات التسليم "يأتي بعد دراسة معمقة ودقيقة للدليل في هذه القضية". وأضافت أن "هناك أدلة كافية ستُقدّم إلى القاضي المختص لاتخاذ قرار"، مشددة على أن "الاستماع إلى طلب التسليم ليس جلسة محاكمة". وأكدت أن القرار "اتخذه موظفو وزارة العدل في كندا الذين ينتمون إلى إدارة عامة غير حزبية"، مذكرة بأن "كندا بلد تحكمه أولوية القانون"، علماً ان القرار النهائي في ملف تسليم مينغ يعود الى وزير العدل الكندي الجديد ديفيد لاميتي.

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وتتهم وزارة العدل الاميركية "هواوي" ومينع بانتهاك العقوبات التي فرضةتها واشنطن على طهران، وبسرقة اسرار صناعية من مجموعة "تي موبايل" الاميركية للاتصالات.

ونفت المجموعة الصينية مرات أن تكون ارتكبت أي مخالفة، وأكدت أن "لا علم لها بأي أفعال مسيئة ارتكبتها مينغ"، وأنها "واثقة من أن المحاكم الأميركية ستتوصل إلى النتيجة ذاتها".

وتحدثت ناطقة باسم الخارجية الصينية عن "حادث سياسي خطر"، لافتة الى "استياء شديد واعتراض حازم" على القرار. واعتبرت السفارة الصينية في أوتاوا أن الأمر "ليس مجرد مسألة قضائية بسيطة، بل اضطهاد سياسي حيال مجموعة صينية للتكنولوجيا المتطورة". ورأت أن القرار الكندي سيُظهر "هل أن كندا تتبنّى (مبدأ) استقلالية القضاء أم لا"، مطالبة أوتاوا برفض تسليم مينغ إلى الولايات المتحدة و"إطلاقها فوراً".