شكرا لقرائتكم الجيش الروسي: نفذنا عمليات إنسانية للمرة الأولى في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - "الحياة" | منذ ساعة في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 18:19

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف اليوم (السبت) إنه تم في سورية للمرة الأولى تجريب استخدام القوات المسلحة الروسية، في تنفيذ العمليات الإنسانية.



وأضاف غيراسيموف، في الاجتماع العام لأكاديمية العلوم العسكرية الروسية: "من التطورات التي حدثت بعد انتهاء النزاع في سورية، يمكن ذكر التجريب العملي، لنوع جديد من استخدام القوات المسلحة الروسية المشاركة في العمليات الإنسانية". وأشار إلى أنه، تم "خلال فترات زمنية قصيرة، تخطيط وتنفيذ عمليات لإجلاء السكان المدنيين من المراكز السكنية في حلب والغوطة الشرقية، بالتزامن مع المهمات القتالية المتعلقة بالقضاء على الجماعات الإرهابية هناك".