شكرا لقرائتكم مصر تؤكد انقضاء زمن «التقاعس» بعد مقتل 20 في حادث قطار رمسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ ساعة في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 17:38

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى محاسبة المقصرين في حادث قطار مروع وقع في محطة القطارات الرئيسية في رمسيس (وسط القاهرة) مؤخرا، أسفر عن مقتل نحو 20 شخصاً بعضها لجثث متفحمة، وإصابة 40 آخرين، في وقت شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على انتهاء «زمن التقاعس»، ليقبل استقالة وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات في أعقاب الحادث، علماً أن حوادث القطارات في مصر تقع على نحو متكرر.



ووقع الحادث إثر تصادم عربة جرار بالرصيف الرقم «6» في محطة مصر، وأشارت التقارير الأولى حول الحادث لسيره بسرعة كبيرة ومن دون سائق، ما تسبب في انفجار خزان السولار في الجرار مخلفاً انفجاراً واسعاً التهم المارة على الرصيف. في وقت أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح تحقيق عاجل في حادث القطار، وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث لمعاينته، كما انتقلوا الى سماع شهادة المصابين في المستشفيات، كما أمرت النيابة بإجراء تحليل الحامض النووي «DNA» للتعرف على هوية الضحايا ممن تفحمت جثثهم وتعذر التعرف إلى شخصياتهم، تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم، وأمرت بضبط سائق القطار.

وفي السياق ذاته، أمر مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحادث بخلاف تحقيقات النيابة. وكان رئيس الوزراء المصري تفقد محطة مصر عقب الحادث، بصحبة وزير النقل قبل التقدم باستقالته، وقال مدبولي إن زمن التغاضي عن الإهمال والتقاعس انتهى، وستتم محاسبة المتسبب في هذا الحادث لوضع حد لتكرار مثل هذه الحوادث والأخطاء. وتابع: روح كل مواطن مصري غالية على الدولة المصرية، وسنحاسب من تسبب في الحادث، وعقب نحو الساعتين، ووسط مطالبات شعبية بإقالة وزير النقل رداً على الحادث، تقدم عرفات باستقالته، وأعلنت وسائل إعلام محلية قبول مدبولي لها.

وسبق وأكد عرفات في أحاديث تهالك منظومة السكة الحديد في مصر، إثر وقوع حوادث قطارات متتالية، عادة ما تسفر عن عشرات من الضحايا، فيما اعتبر هذا الحادث هو الأفجع، إذ وقع في المحطة الرئيسية والتي يفترض ارتفاع معدلات الأمن بها، فضلاً عما تم تداوله من معلومات أولى حول سير الجرار من دون سائقه. كما نقلت بعض وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان وقوع الحادث بعد مشادة بين سائق القطار وعامل الوردية أدت إلى سير الجرار دون سائق، ما تسبب في وقوع الكارثة.

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وأثار خبر قبول استقالة عرفات حالاً من الارتياح الشعبي، إذ سبق ونال سخطاً شعبياً واسعاً إثر قراره برفع تعريفة ركوب «مترو الأنفاق» في أيار (مايو) الماضي أضعافاً ، بدعوى تطويره.

وفيما سادت حال من الحزن الأوساط الشعبية في مصر، خصوصاً بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار صوراً لجثث متفحمة على قضيب القطار ومقاطع فيديو للحادث تظهر ركاب تلتهمهم النيران، أمرت الحكومة المصرية بصرف تعويضات فورية لأسر المتوفي بقيمة 80 ألف جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً)، ولأسر المصاب 20 ألف جنيه.

إلى ذلك، غادر 15 مصاباً المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، في وقت قالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد إن حالات المصابين تتراوح بين كسور وحروق، ودرجاتها بين المتوسطة والطفيفة.

وتقدم الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الإلباني إلير ماتا في القاهرة بتعازيه لأسر الضحايا، قائلاً: قدمت توجيهاتي إلى الحكومة بالتوجه الفوري لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازم، ورعاية المصابين».