شكرا لقرائتكم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تؤكد استخدام غاز الكلور بهجوم على دوما السورية عام 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 18:24

لاهاي - أ ف ب - أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تقرير لها نشرته مساء أمس (الجمعة) أنه تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما السورية في نيسان (أبريل) 2018.



وقالت المنظمة في تقريرها النهائي في شأن هذا الهجوم إن ثمة "أسباباً منطقية تتيح القول إن عنصراً كيماوياً ساماً تم استخدامه كسلاح في السابع من نيسان 2018" خلال الهجوم على دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق، مضيفة أن "هذا العنصر الكيماوي كان يحوي غاز الكلور".

وجاء في التقرير أيضاً أن مستوعبين يحويان غاز الكلور سقطا على سطح منزل في دوما.

وتؤكد خلاصة هذا التقرير ما ورد في تقرير غير نهائي نشر في تموز (يوليو) الماضي أكد استناداً الى شهادات قدّمها أطباء، أن الهجوم أوقع نحو أربعين قتيلاً.

ولا يشير التقرير بأصابع الاتهام إلى أي طرف لأن هذا الأمر لم يكن من صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تلك الفترة. إلا أن المنظمة أعطيت لاحقاً صلاحيات تتيح لها تحديد المسؤول عن الهجمات الكيماوية التي وقعت في سورية منذ العام 2014.

وأعلنت المنظمة أنها لم تعثر على أدلة تؤكد استخدام غازات أعصاب سبق أن استخدمها أطراف في النزاع السوري.

وقام فريق مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بجمع أكثر من 100 عينة من سبعة مواقع في دوما عندما دخلوا المدينة بعد بضعة أسابيع من وقوع الهجوم.

وتمكن المفتشون من مقابلة عدد من الشهود وأجروا سلسلة اختبارات كيماوية وباليستية، وفق ما أوضحت المنظمة.

كما جاء في التقرير أنه عثر في مكان الحادث على "مستوعبين صناعيين باللون الأصفر يستخدمان عادة لتخزين الغاز المضغوط"، وسقط أحدهما على سقف منزل في مجمع سكني واخترقه.

Advertisements

وقالت المنظمة في بيانها "إنه من الممكن أن يكون هذان المستوعبان مصدر العناصر التي تحتوي على غاز الكلور".

ونقل شهود إلى المفتشين أن "43 شخصاً قتلوا نتيجة الهجوم الكيماوي المفترض غالبيتهم ظهروا في شرائط فيديو وصور ممددين أرضاً في طبقات عدة من بناء سكني وأمامه".

ودحضت المنظمة رواية النظام السوري بأن يكون مصدر هذا الغاز السام منشأة للأسلحة الكيماوية تابعة للفصائل المقاتلة السورية، ومخزن في المنطقة التي سمح للمفتشين بزيارتها.

وجاء أيضاً في تقرير المفتشين "بعد تحليل المعلومات التي جمعت خلال زيارة المخزن والأمكنة التي يشتبه بأن تكون مكان صنع أسلحة كيماوية، لم تظهر أي إشارات تسمح بالقول إن لها علاقة بصنعها".

وكانت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة حملت النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيماوي في دوما، وشنت ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية سورية رداً على ذلك.

ورفضت روسيا التي تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية معتبرة أنه "مفبرك" من قبل مسعفين سوريين متطوعين في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة يعرفون باسم "الخوذ البيضاء".

وجاء في تغريدة للسفارة الروسية في لاهاي "رغم الأدلة التي قدّمتها روسيا وسورية وحتى صحافيون بريطانيون وتؤكّد أن حادثة دوما ليست سوى عملية استفزاز من إعداد الخوذ البيضاء، فإن السكرتارية التقنية لدول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أعلنت في تقريرها اليوم أن غاز الكلور استخدم في دوما على أنه سلاح كيماوي".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن على سورية الآن الوفاء بوعدها بتدمير كل أسلحتها الكيماوية، والذي كانت قطعته في عام 2013 بعد مقتل 1400 شخص في منطقة الغوطة بالقرب من دمشق في هجوم بغاز سارين وفق الأمم المتحدة.

وكتب هانت على "تويتر"، "يجب على نظام الأسد أن يوقف برنامجه للأسلحة الكيماوية ويعلن عنه ويدمره. نحن نبقى ملتزمين بالسعي إلى تحقيق العدالة للضحايا".

من جهته، طالب نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان "بأن يوقف النظام السوري استخدام الأسلحة الكيماوية، وبمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال". ودعا المجتمع الدولي إلى "التعاون الكامل" مع الآليات التي وضعتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية "من أجل تحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات".