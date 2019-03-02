شكرا لقرائتكم ظهور المتشدد البارز أمادو كوفا بعد إعلان فرنسا مقتله في مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باماكو - رويترز | منذ ساعة في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 16:33

ذكر موقع "سايت" الذي يراقب أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت أن المتشدد البارز أمادو كوفا، الذي أعلنت فرنسا مقتله في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نجا من الهجوم وظهر في تسجيل مصور دعائي جديد وهو يسخر من القوات الفرنسية والمالية.



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وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي قالت للبرلمان بعد أيام قليلة من هجوم 22 تشرين الثاني إن كوفا، وهو متشدد وقيادي بارز في جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم "القاعدة"، كان أحد 35 مقاتلاً تم "تحييدهم". وقال جيش مالي إن كوفا قُتل، ما اعتبر ضربة للجماعة المتشددة التي ينتمي إليها.

لكن كوفا ظهر وهو يرتدي عمامة بيضاء في تسجيل مصور نشرته وسائل الإعلام الموريتانية وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وسخر من مزاعم قتله. وفي التسجيل المصور يقول كوفا لمحاوره إن إعلان نجاته تأجل لمراقبة ردود الفعل السياسية وإعداد أفضل الخطط للتعامل معها في وسائل الإعلام سياسياً وميدانياً. وأكد موقع "سايت" صحة التسجيل.

وقال ناطق باسم رئيس أركان الجيش الفرنسي إن السلطات بصدد التحقق من صحة تسجيل كوفا، بينما امتنع ناطق باسم الجيش في مالي عن التعليق. وقالت بارلي الأسبوع الماضي إن القوات الفرنسية قتلت يحيى أبو الهمام، الرجل الثاني في الجماعة، في هجوم نُفذ في 21 شباط (فبراير) الماضي.

وتدخلت القوات الفرنسية في مالي، وهي مستعمرة فرنسية سابقة، عام 2013 لصد تقدم المتشددين، لكنهم أعادوا تنظيم صفوفهم منذ ذلك الحين. ولا يزال حوالي 4500 جندي فرنسي في منطقة الساحل، معظمهم في مالي.