شكرا لقرائتكم بخاري: السعودية حافظت طيلة عقود ماضية على أمن وسيادة وازدهار لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 15:21

أكد سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري، أن المملكة طيلة السنوات والعقود الماضية حافظت ولا تزال على أمن واستقرار وسيادة وازدهار لبنان، «وهذا راسخ ومستقر في قلوب الشعب اللبناني، وأثَّر في ثبات العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين».



وقال خلال لقاءه دعاة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت، إن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفي ظل الرؤية التي أطلقها ولي عهده ترتكز على أن المملكة هي العمق العربي، «وأن لديها رسالة كبيرة ودوراً رئيساً هو الحفاظ على الإنسان اللبناني، واللحمة الوطنية لهذه البلاد».

وأشاد السفير بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومواكبتها لرؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتواصل مع أطياف المجتمعات، والاعتدال والوسطية، والدعوة والإرشاد بنهج سليم يواكب قيم الإنسانية المشتركة.

من جهته، نقل المدير العام للملحقيات والبرامج الموسمية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محمد بن عبدالواحد العريفي، تحيات الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، للسفير ولجميع دعاة الوزارة ومنسوبيها في لبنان، مقدماً شكره للسفير بخاري على تعاونه الكبير مع الوزارة ودعاتها بما يهيئ لهم أداء رسالتهم على خير وجه وأفضل صورة.

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وشدد العريفي على عظم المسؤولية المنوطة بالدعاة في إيضاح رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة في نشر قيم الوسطية والاعتدال والحوار مع الآخر لنقل الصورة الصحيحة عن الإسلام، ونبذ العنف والكراهية، مشيراً إلى أهمية أن ينقل الدعاة إلى المجتمع اللبناني واقع دعوة المملكة العربية السعودية البعيدة كل البعد عن غلو الأحزاب المخالفة التي تستغل الدين لمآرب سياسية وحزبية ضيقة.

إلى ذلك، قال الدكتور أحمد المرزوق في كلمة ألقاها نيابة عن الدعاة: «نشكر المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً على جهودها الكبيرة والمباركة وبذلها السخي الكريم لكل ما من شأنه دعم لبنان في أمنه واستقراره واقتصاده وتقدمه ورقيه».

وأضاف: «مملكة الخير كانت ولا تزال راعية للخير والسلام في لبنان والعالم وإن لبلاد الحرمين محبةً كبيرة في قلوب اللبنانيين وأياديها البيضاء في نشر الخير والاستقرار بين اللبنانيين جميعاً خير شاهد».

ونوه المزوق إلى أن المملكة لم تسأل على إحسانها وعطائها يوماً جزاءً ولا شكوراً «مع صبرها على كثير من السفهاء وحلمها على كثير من الأُجراء بل كان بذل الخير والكرم طبعا وسجية وأمراً جُبلت عليه منذ عهد مؤسسها الأول -رحمه الله - إلى يومنا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده».