شكرا لقرائتكم السعودية تشارك مع 5 دول في تمرين «العلم الأحمر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 16:05

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية مع قوات 5 دول صديقة وشقيقة في تمرين «العلم الأحمر – 2019»، الذي سيقام في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 4 إلى 15 رجب المقبل.



وتدخل القوات الجوية التمرين بمجموعة من أحدث طائراتها المقاتلة من نوع «أف – 15 إس أي» المتطورة كلياً.

ويُعد تمرين العلم الأحمر الذي كانت بدايته في العام 1975 من أقوى التمارين الجوية القتالية في العالم، ويهدف إلى تدريب الأطقم الجوية المشاركة على مواقف القتال الجوي، وكذلك التعامل مع الأهداف الأرضية باستخدام الذخيرة الحية في بيئة قتال حقيقية.

ويشارك في النسخة الثانية من تمرين «العلم الأحمر 2019»، إضافة إلى القوات الجوية الأميركية كلاً من الإمارات العربية المتحدة، بلجيكا، هولندا، وسنغافورة.