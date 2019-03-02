شكرا لقرائتكم وفاة شخص خلال احتجاجات تطالب بتنحي الرئيس الجزائري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ayman ksa | منذ 3 ساعات في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 16:13

الجزائر - رويترز، أ ف ب - دعا عشرات الآلاف من المتظاهرين في عدة مدن في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي، في أكبر تظاهرات مناهضة للحكومة منذ احتجاجات الربيع العربي قبل 8 سنوات. وقال شهود إن الاحتجاجات كانت سلمية في معظمهما، لكن مشادات وقعت بين الشرطة ومحتجين قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر بعد تراجع أعداد المتظاهرين.



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وقال مسؤول محلي إن شخصاً يبلغ من العمر 60 سنة توفي أمس الجمعة خلال التظاهرات بعدما أصيب بنوبة قلبية. وذكر التلفزيون الرسمي أن عدداً من المحتجين ورجال الشرطة أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت في العاصمة. وقال موقع "تي.إس.إيه" الإلكتروني الإخباري إن الأرقام الرسمية تشير إلى إصابة 63 شخصاً، بينما تم احتجاز 45 شخصاً.

ووقعت مواجهات بين شرطيين ومحتجين في ساحة أول مايو وسط العاصمة، بحسب مشاهد نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي. وشهدت العاصمة الجزائرية والعديد من المدن الاخرى الجمعة تظاهر عشرات آلاف الجزائريين رافعين شعارات مناهضة للنظام. وكانت منظمة العفو الدولية دعت الخميس قوات الامن الى "الامتناع عن اللجوء الى القوة المفرطة او غير الضرورية لتفريق متظاهرين سلميين".

وبدأت الأسبوع الماضي احتجاجات ضخمة نادرة الحدوث في الجزائر ضد اعتزام بوتفليقة الترشح والفوز بفترة رئاسية خامسة خلال انتخابات نيسان (أبريل) المقبل، لكن تظاهرات أمس كانت الأكبر حتى الآن.

ولم يوجه بوتفليقة، الذي سيكمل عامه الثاني والثمانين اليوم السبت، أي خطاب مباشر للمحتجين. وقالت السلطات إنه سيسافر إلى جنيف لإجراء فحوص طبية لم يكشف عنها على رغم عدم صدور تأكيد رسمي بشأن سفره.